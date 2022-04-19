Johnson, polisin ceza kesmesinin ardından parlamentoda da özrünü tekrarladı

Geçen hafta Johnson, 19 Haziran 2020'de doğumgünü olması dolasıyla Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bir toplaşma nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Böylece İngiltere tarihinde yasaları çiğneyen ilk başbakan oldu. Hatta kendi koyduğu kuralları çiğnemesi dolayısıyla daha ağır bir şekilde eleştirildi.

Geçen hafta parlamentonun Paskalya tatilinde olması nedeniyle milletvekillerine ilk defa seslenen Johnson, yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini tekrarladı.

"Bu benim hatamdı ve hiçbir gerekçe öne sürmeden özür diliyorum" diyen Johnson, "İngiltere halkının başbakanlarından daha iyi bir performans beklemelerinin hakları olduğunu" da ekledi.

Johnson, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmak görevini ise layığıyla yerine getireceği belirtti.

Perşembe günü milletvekilleri Başbakan'ın parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair bir oylama düzenleyecek. Aralık ayında yaptığı açıklamalarda Johnson koronavirüs kurallarını hiçbir şekilde delmediğini söylemişti.

Parlamentoyu bilerek yanıltmak başbakan ve bakanların uyması gereken kurallara aykırı.

Buna göre bu kuralı delen bakanın ya da başbakanın istifa etmeyi gerekiyor, muhalefet milletvekilleri de Johnson'ın istifa etmesi yönünde çağrı yapıyor.

Johnson, parlamentoyu bileterek yanıltıp yanıltmadığına dair sorulara ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İngiltere'nin Ukrayna politikasına bütün partilerin destek verdiğini, Johnson'ın yerine gelecek herhangi bir Muhalefet Parti milletvekilinin bu politikaları uygulayabileceğini belirtti.

Starmer, parlamentoda yaptığı konuşmada koronavirüs kuralları yüzünden ölüm döşeğindeki sevdiklerinin yanında olamayan kişileri hatırlattı.

Muhafazakar Parti milletvekillerine ise liderlerini görevden almaları gerektiğini aktardı.

Maliye Bakanı'na da ceza kesildi

Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs kısıtlamalarına aykırı toplanmaların düzenlendiği ilk defa Aralık ayında İngiltere basınına yansımıştı.

Ocak ayında ise bu toplanmaların kimilerinde Johnson'ın da olduğu ortaya çıkmıştı. Bu, kamuoyunda 'partygate' adı verilen bir skandala yol açtı.

O dönemde Johnson'ın kendi partisi Muhafazakar Parti'den bu duruma sesini çıkaranlar olsa da bu sefer Ukrayna savaşı dolayısıyla tepki sınırlı oldu.

Ayrıca Maliye Bakanı Rishi Sunak'a da aynı toplaşma dolayısıyla polis para cezası kesti.

Johnson ve Sunak, istifa etmeyeceklerini açıklamıştı.

Polisin toplaşmalara yönelik soruşturması devam ediyor; kimileri Johnson'a daha çok ceza kesilmesini bekliyor.

Diğer yandan Başbakan Johnson kıdemli müsteşar Sue Gray'den ayrı bir soruşturma yürütmesini istemişti.

Sue Gray raporunun tamamını, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması tamamlandıktan sonra açıklayacak.

Başbakanlık Konutu'nda Boris Johnson için organize edilen doğum günü partisine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılanlar arasında, Başbakan Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson da bulunuyor. Carrie Johnson da kamuoyundan özür diledi.

Adaletten sorumlu devlet bakanı Simon Wolfson görevinden partygate yüzünden istifa etti.

Şimdiye kadar partygate dolayısıyla polis 50 kişiye ceza kesti.

