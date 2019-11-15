Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine dair bir kanıtı olmadığını belirtirken, konuya ilişkin parlamento raporunun yayımlanmamasını savundu.

Johnson'a, BBC Radyo'da katıldığı programda, parlamento tarafından hazırlanan raporun 12 Aralık seçimleri öncesi kamuoyuna neden açıklanmadığı soruldu.

Sürecin seyrinde gittiğini vurgulayan Johnson, sadece seçimden dolayı "prosedürleri değiştirmek için kesinlikle hiçbir neden görmediğini" söyledi.

Johnson, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin iddialar konusunda da "Buna dair bir kanıt yok." dedi.

Muhafazakar Partiye kaç Rus zengin tarafından bağışta bulunulduğu yönündeki soruya Johnson, "Muhafazakar Parti'ye yapılan tüm bağışlar uygun şekilde incelendi ve kamuoyuna açıklandı. Bu gerçeği bizim önümüze getirmek için onu araştırma ekiplerinize bırakacağım. Hepsi orada." cevabını verdi.

- Rapor, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumuyla 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti.