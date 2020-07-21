Johnson, 'sinirli uğur böceği' resmiyle gündemde

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan Kent’teki Discovery School’a yaptığı ziyarette çocuklarla birlikte eğlenceli anlar geçirdi. Öğrencilerin resim dersine katılan Johnson, onlarla birlikte suluboya yaptı ve bir uğur böceği resmi çizdi. Çocuklarla çene çalmayı ihmal etmeyen Johnson, çizimi için ‘çok sinirli bir uğur böceği’ yorumunu yaptı.

Dersin ardından bahçeye çıkan Johnson, bu kez de legolarla araba yapma konusunda kendisine meydan okuyan çocuklarla oyun oynadı.

Ziyaret, hükümetin okul finansmanını yüzde 4 oranında artırma kararını tanıtmak amacıyla yapıldı.

