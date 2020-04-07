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'Johnson solunum cihazına bağlanmadı, oksijen veriliyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs semptomlarının kötüye gitmesi üzerine geceyi yoğun bakımda geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a oksijen verildiği ancak solunum cihazına bağlı olmadığı duyuruldu.

'Johnson solunum cihazına bağlanmadı, oksijen veriliyor'

Yoğun bakıma kaldırılmasının ardından durumu merak edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, solunum cihazına bağlanmadığı ve oksijen desteği aldığı açıklandı.

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove, LBC radyosuna yaptığı açıklamada "Başbakan biraz oksijen desteği aldı. Solunum cihazına bağlı değil ancak gerekmesi halinde (cihaz) orada bulunuyordu” dedi.

Gove, Johnson’ın çok yakından gözlemlendiğini de belirtti.

Londra'daki St Thomas Hastanesi’nde doktor gözetiminde tutulan 55 yaşındaki Boris Johnson, belirtilerin kötüleşmesi üzerine dün gece yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Öte yandan Boris Johnson tedavi altındayken hükümet yönetiminin akıbeti de tartışılıyor.

Ülkenin nükleer kodlarının bu süreçte kimin elinde olacağına dair sorular karşısında hükümet yetkilileri herhangi bir sorumluyu işaret etmedi.

Boris Johnson’ın 5 Mart'ta hastaneye kaldırılırken Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi verdiğini hatırlatan BBC, “Nükleer kodlar da Raab’a teslim edildi mi?” sorusunu yöneltti.

Kaçamak yanıt vermeyi tercih eden Michael Gove, “Ulusal güvenlik meselelerini gerçekten konuşamam. İyi geliştirilmiş protokoller yürürlükte” dedi.

İngiltere, nükleer silaha sahip beş ülkeden biri ve ancak başbakan bir nükleer saldırı emri verebiliyor.

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