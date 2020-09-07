Johnson Ticaret Anlaşması İçin AB'ye 15 Ekim'e Kadar Süre Veriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 15 Ekim itibariyle Brexit görüşmelerinden ayrılacağını söyledi. Johnson, ticaret görüşmeleri neticesinde bir anlaşma olmasa dahi bunun İngiltere için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, belirlenen sürenin sonuna yaklaşılırken anlaşma olması için AB’nin müzakerelerde mevcut durumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

İngiltere, 31 Ocak itibariyle 27 üyeli Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Üyelikten ayrılmayla başlayan geçiş süreci 31 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tarih sonunda İngiltere ortak Pazar ve gümrük birliği kurallarından da çıkmış olacak.

Eğer ticaret ve gümrük birliği konusunda anlaşma sağlanamazsa yeni yılla birlikte karşılıklı olarak İngilter ve AB ülkeleri arasında yeni gümrük vergileri gündeme gelecek. İngiltere Başbakanı bu noktada ülkesinin tıpkı Avustralya gibi AB ile bir ticaret anlaşması yapabileceğini savunuyor.

İngiliz müzakereci David Frost ve AB’li müzakereci Michel Barnier, Salı günü görüşmelerin sekizinci turuna başlamak üzere Londra’da biraraya gelecekler.