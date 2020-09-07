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Johnson Ticaret Anlaşması İçin AB'ye 15 Ekim'e Kadar Süre Veriyor

07.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 15 Ekim itibariyle Brexit görüşmelerinden ayrılacağını söyledi

Johnson Ticaret Anlaşması İçin AB'ye 15 Ekim'e Kadar Süre Veriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 15 Ekim itibariyle Brexit görüşmelerinden ayrılacağını söyledi. Johnson, ticaret görüşmeleri neticesinde bir anlaşma olmasa dahi bunun İngiltere için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, belirlenen sürenin sonuna yaklaşılırken anlaşma olması için AB’nin müzakerelerde mevcut durumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

İngiltere, 31 Ocak itibariyle 27 üyeli Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Üyelikten ayrılmayla başlayan geçiş süreci 31 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tarih sonunda İngiltere ortak Pazar ve gümrük birliği kurallarından da çıkmış olacak.

Eğer ticaret ve gümrük birliği konusunda anlaşma sağlanamazsa yeni yılla birlikte karşılıklı olarak İngilter ve AB ülkeleri arasında yeni gümrük vergileri gündeme gelecek. İngiltere Başbakanı bu noktada ülkesinin tıpkı Avustralya gibi AB ile bir ticaret anlaşması yapabileceğini savunuyor.

İngiliz müzakereci David Frost ve AB’li müzakereci Michel Barnier, Salı günü görüşmelerin sekizinci turuna başlamak üzere Londra’da biraraya gelecekler.

Üzerinde en çok tartışılan konular Avrupa ülkelerine ait balıkçı teknelerinin İngiltere sularındaki av izinleri ve endüstri alanındaki devlet yardımları. İngiltere, AB’yi kendilerinden Kanada gibi diğer ülkelerden talep edilmeyen şeyleri istemekle suçluyor.

AB uzmanları iki ülke arasındaki konuların Kasım ayına kadar çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Uzmanlar ancak bu sayede yıl sonuna kadar parlamentolarda ilgili düzenlemelerin yapılabileceğini savunuyorlar.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’sa anlaşmazlıkların çözümlenebilmesi için 15 Ekim tarihini işaret ediyor. Bu tarihte yapılacak AB zirvesi öncesinde aradaki sorunların aşılması gerektiğini ifade ediyor.

Johnson “Bu tarihe kadar anlaşamazsak o durumda aramızda bir serbest ticaret anlaşması olacağını sanmıyorum. Bunu kabul etmeli ve ona göre ilerlemeliyiz” diyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da dün yaptığı açıklamada İngiltere’yle ticaret anlaşması görüşmelerinin iyi gitmediğini söyledi.

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