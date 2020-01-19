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  4. Johnson ve Putin Berlin'de bir araya geldi

Johnson ve Putin Berlin'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Johnson ve Putin Berlin'de bir araya geldi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Berlin'de bir araya geldi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider Berlin'de yapılan Libya Konferansı marjında görüştü.

Johnson, Putin'e her iki ülkenin de aralarında Libya, Suriye, Irak ve İran'ın da yer aldığı uluslararası güvenlik meseleleriyle uğraşma sorumluluğu olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yapılan kimyasal saldırı konusunda ülkesinin pozisyonunun değişmediğini vurgulayan Johnson, bu tür bir saldırının yinelenmemesi gerektiğini de muhatabına iletti.

Johnson, "Rusya, İngiltere'yi ve müttefiklerini tehdit eden hem vatandaşlarımızın hem de ortak güvenliğimizin altını oyan istikrarsızlaştırma faaliyetine son vermeden ikili ilişkilerimiz normalleşmeyecek." ifadesini kullandı.

- Skripal olayı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor. Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise polisin, tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.

İngiltere, başını çektiği kampanya ile çeşitli ülkelerde 100'den fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini sağlamıştı.

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