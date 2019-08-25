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Johnson ve Tusk Fransa'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Johnson ve Tusk Fransa'da görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson "anlaşmasız Brexit" polemiğine girdiği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ile Tusk'un Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi marjında görüştü.

Açıklamaya göre Johnson görüşmede İngiltere'nin her koşulda 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını yineledi.

AB'den bir anlaşmayla ayrılmak istediğini ancak mevcut Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan geçmeyeceğini anlatan Johnson, anlaşmayı "antidemokratik" şeklinde nitelendirdi.

Anlaşmanın içerdiği "tedbir maddesi"nin Kuzey İrlanda halkına kendi ekonomilerini yöneten yasalarla ilgili söz hakkı vermediğini belirten Johnson, İngiltere'nin bu maddeyle getirilen düzenlemeden çıkmasının AB'den çıkmaktan daha zor olacağını vurguladı.

Johnson, İngiltere'nin daha iyi bir anlaşma için kararlı şekilde çaba harcayacağını ve bu amaca yönelik AB ile ve üye ülkelerle konuşmaya istekli olduğunu Tusk'a iletti.

Johnson ve Tusk aralarında İran, Rusya ve kural temelli uluslararası düzeni muhafaza etmeninin öneminin de yer aldığı dış politika konularını da ele aldı.

Ayrıca Johnson ve Tusk gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeniden görüşmek için de sözleşti.

- "Anlaşmasız ayrılık" polemiği

Tusk, dün Biarritz'de düzenlediği basın toplantısında "Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez. İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık. Hala umuyorum ki Johnson, tarihe 'Bay Anlaşmasız' olarak geçmeyi istemiyordur." ifadelerini kullanmıştı.

Johnson da dün yaptığı açıklamada, AB Konseyi Başkanına "AB’deki dostlarımıza eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." sözleriyle yanıt vermişti.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit Donald Tusk ingiltere

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