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Johnson'dan Anlaşmasız Brexit Sinyali

29.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile, Brexit konusunda yeniden bir anlaşma yapılmaya karar verilinceye kadar görüşme yapmayacağını söyledi

Johnson'dan Anlaşmasız Brexit Sinyali

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile, Brexit konusunda yeniden bir anlaşma yapılmaya karar verilinceye kadar görüşme yapmayacağını söyledi.

İngiltere Eski Başbakanı Theresa May, AB ile birlikten çekilme planına varmış ancak bu anlaşma İngiliz Parlamentosu tarafından 3 kez reddedilmişti.

Boris Johnson, May’in AB ile vardığı plana ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyor.

Geçen hafta resmen görevine başlayan Johnson, AB’den, anlaşma olsun ya da olmasın, 31 Ekim itibariyle çekilme konusunda kararlı.

İskoçya’da bir donanma üssünde konuşan Johnson ayrıca, Avrupa Birliği’nin yeni bir Brexit anlaşması yapmak için şansı olduğunu ve AB ile yeni ve büyük bir ticaret anlaşması yapmak istediğini de ifade etti.

Ancak İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde, Kuzey İrlanda ve İrlanda sınırının durumu, üzerinde uzlaşı sağlanamayan önemli maddelerden biri.

AB, İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki açık sınırın korunmasını istiyor.

Ancak Boris Johnson, İngiltere’nin bir süre daha Gümrük Birliği’nde kalmasını öngören bu mekanizmanın anlaşmadan tamamen kaldırılmasını istiyor.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Alison Donnelly, AB İngiltere’nin Birlik’ten çekilme anlaşmasını değiştirmeme konusundaki fikrini değiştirmediği sürece, Johnson’ın AB liderleriyle görüşmeyi ve müzakarelerde bulunmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

Donnelly, “Bu koşullarda, 31 Ekim’de İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılacağını varsaymamız gerekiyor” sözlerini de açıklamalarına ekledi.

Johson, göreve gelmeden önce, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma ihtimalinin “milyonda bir” olduğunu söylemişti.

Öte yandan, İngiliz Sterlini, Mart 2017’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomistler, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının, ticareti olumsuz şekilde etkileyeceği konusundaki uyarılarını sürdürüyor.

AB’den anlaşma olmadan çekilmesi olasılığında, Sterlin’in değerinin daha da ciddi bir şekilde düşeceği ve İngiltere’nin resesyona girebileceği yapılan uyarılar arasında.

Ancak Boris Johnson, İngiltere’nin düzgün bir şekilde hazırlanması halinde, AB’den anlaşmasız ayrılmanın İngiltere için büyük bir masrafı olmayacağı görüşünde.

Johnson’ın planladığı “son gaz hazırlıklar” arasında, arttırılmış sınır önlemleri, kişiler ve işletmeler için hazırlanmış milyon Sterlinlik bilgi kampanyası var.

Diğer taraftan, İngiliz Parlamentosu anlaşmasız çekilmeye karşı.

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