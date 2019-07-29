Johnson'dan Anlaşmasız Brexit Sinyali

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile, Brexit konusunda yeniden bir anlaşma yapılmaya karar verilinceye kadar görüşme yapmayacağını söyledi.

İngiltere Eski Başbakanı Theresa May, AB ile birlikten çekilme planına varmış ancak bu anlaşma İngiliz Parlamentosu tarafından 3 kez reddedilmişti.

Boris Johnson, May’in AB ile vardığı plana ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyor.

Geçen hafta resmen görevine başlayan Johnson, AB’den, anlaşma olsun ya da olmasın, 31 Ekim itibariyle çekilme konusunda kararlı.

İskoçya’da bir donanma üssünde konuşan Johnson ayrıca, Avrupa Birliği’nin yeni bir Brexit anlaşması yapmak için şansı olduğunu ve AB ile yeni ve büyük bir ticaret anlaşması yapmak istediğini de ifade etti.

Ancak İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde, Kuzey İrlanda ve İrlanda sınırının durumu, üzerinde uzlaşı sağlanamayan önemli maddelerden biri.

AB, İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki açık sınırın korunmasını istiyor.

Ancak Boris Johnson, İngiltere’nin bir süre daha Gümrük Birliği’nde kalmasını öngören bu mekanizmanın anlaşmadan tamamen kaldırılmasını istiyor.