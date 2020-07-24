Johnson'dan Aşı Karşıtlarına: "Delirmişler"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, grip aşısına karşı çıkanların “deli” olduğunu söyleyerek, yaklaşan sonbahar ve kış aylarında pandemi sürecinde kamu sağlığını korumak için grip aşısının hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bir sağlık merkezini ziyareti sırasında salgında gelinen nokta ve grip aşısı programıyla ilgili yaptığı konuşmada çocuklarına aşı yaptırmayı reddedenlerden de bahseden Johnson, “Aşıya karşı olanlar var, delirmişler” şeklinde konuştu.

Cuma günü itibariyle maske takma zorunluluğunun yürürlüğe girdiği ve kuralın ihlali halinde 127 dolar tutarında ceza uygulanacak olan İngiltere’de Başbakan Johnson’ın da hastane ziyareti esnasında maske kullandığı dikkat çekti.

Aşı karşıtları, bilimsel verilere rağmen aşıların içindeki maddelerin insan bedenine zarar vereceği görüşünde. Corona virüsü pandemisi süreciyle beraber bu görüşte olan gruplar, seslerini daha fazla duyurmak için protestolar düzenliyor. Corona virüsü salgınıyla ilgili bazı komplo teorileri de aşı karşıtı grupların ilaç firmalarının sağlık sektöründeki yeriyle ilgili olumsuz görüşlerini daha da körükledi.