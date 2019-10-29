Johnson'dan dördüncü erken seçim girişimi

Johnson'ın sunacağı tasarı 12 Aralık'ta erken seçim yapılmasını öngörüyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için dördüncü tasarıyı Avam Kamarası'na sunmaya hazırlanıyor. Johnson'ın daha önce erken seçim için sunduğu üç tasarı da İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası tarafından reddedilmişti.

Pazartesi günü sunulan erken seçim tasarısı 70'e karşı 299 oy alsa da 650 sandalyeli meclisteki üçte ikilik çoğunluğu sağlamadığı için reddedilmişti. Johnson'ın Salı günü Avam Kamarası'na başka bir tasarı sunacağı ve bu tasarının kabul edilmesi için basit çoğunluğun yeterli olacağı ifade edildi.

Brexit kararı seçim sonrasına

Johnson, peşi sıra yaptığı erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak "Bu meclis, bu ülkeyi daha fazla esir olarak tutamaz” ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca muhalefet partilerinin desteğini kazanmak için Brüksel'le üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasıyla ilgili kararı seçim sonrasına bırakacağını söyledi.

Erken seçim ile ilgili olarak Johnson ile muhalefet arasındaki uzlaşmaz konularından birini seçim tarihi oluşturuyor. Johnson, erken seçimlerin 12 Aralık'ta yapılmasını isterken muhalefetteki iki küçük parti olan Liberal Demokratlar ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) seçimlerin 9 Aralık'ta yapılmasını tercih ediyor.