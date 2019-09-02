Johnson’dan Muhafazakar Parti milletvekillerine tehdit

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit’ten anlaşmasız çıkmaya karşı olan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmekle tehdit etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız Brexit planlarını oy kullanarak engellemek isteyen Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmekle tehdit etti.

Johnson’ın Brexit’ten 31 Ekim’de anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkma vaadi İngiltere’yi siyasal bir krize soktu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kraliçe 2’nci Elizabeth’in onayını alarak parlamentoyu Brexit takvimindeki kritik çıkış tarihinden önce 5 hafta süreyle askıya alma kararı vermişti. Bu şok kararın geri alınmasını talep eden dilekçeye birkaç saat içinde bir milyon 400 bine yakın kişi imza atmıştı. İngiltere’de halk Johnson’ı protesto eden gösteriler düzenlemeye devam ederken, İskoçya ve İrlanda’da da Johnson’ı protesto etmek üzere gösteri çağrıları yapılıyor.

