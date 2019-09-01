Johnson'dan protestolara tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şahsına karşı yapılan protesto gösterilerini eleştirdi. "Bunu yaparak neyi elde edeceğiz" diyen Johnson, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yıl içinde iki kez ertelendiğine dikkat çekti. Johnson ayrıca "Yapmamız gereken bir anlaşmayı hayata geçirmek. Anlaşmayı hayata geçiremezsek Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılmak zorundayız, ne olursa olsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, Britanya parlamentosunun, planlanan Brexit'e iki ay kala 5 haftalık bir tatile çıkmasına karar vermişti. Önümüzdeki Salı günü yaz tatilinden gelecek olan milletvekilleri tekrar tatile çıkacak ve bu tatil 14 Ekim'e kadar sürecek. Karar milletvekillerine 31 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışı, yasama yoluyla engellemek için zaman bırakmamış oluyor.

İngiltere'nin birçok kentinde cumartesi günü sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, Başbakan Boris Johnson'ın milletvekillerini tatile çıkarak parlamentoyu askıya aldığını düşünüyor. Protesto eylemlerinin başkent Londra'daki ayağına organizatörlerin açıklamasına göre 100 bini aşkın kişi katıldı.