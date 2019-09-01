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Johnson'dan protestolara tepki

01.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakan'ı Johnson, aleyhine düzenlenen protestolara tepki göstererek, ülkesinin 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılacağını yineledi.

Johnson'dan protestolara tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şahsına karşı yapılan protesto gösterilerini eleştirdi. "Bunu yaparak neyi elde edeceğiz" diyen Johnson, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yıl içinde iki kez ertelendiğine dikkat çekti. Johnson ayrıca "Yapmamız gereken bir anlaşmayı hayata geçirmek. Anlaşmayı hayata geçiremezsek Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılmak zorundayız, ne olursa olsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, Britanya parlamentosunun, planlanan Brexit'e iki ay kala 5 haftalık bir tatile çıkmasına karar vermişti. Önümüzdeki Salı günü yaz tatilinden gelecek olan milletvekilleri tekrar tatile çıkacak ve bu tatil 14 Ekim'e kadar sürecek. Karar milletvekillerine 31 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışı, yasama yoluyla engellemek için zaman bırakmamış oluyor.

İngiltere'nin birçok kentinde cumartesi günü sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, Başbakan Boris Johnson'ın milletvekillerini tatile çıkarak parlamentoyu askıya aldığını düşünüyor. Protesto eylemlerinin başkent Londra'daki ayağına organizatörlerin açıklamasına göre 100 bini aşkın kişi katıldı.

Londra'da başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Caddesi'nde toplanan göstericiler düdük ve davul çalarak Johnson'ı protesto ederken, bazı göstericiler Avrupa Birliği bayrağı sallayarak "Boris Johnson, kendinden utan" sloganı attı. Bazı pankartlarda da "Uyan Birleşik Krallık! Ya da 1933 Almanyasına hoş geldiniz" yazıldığı görüldü. İnternet üzerinden de #StopTheCoup (Darbeyi durdurun) etiketiyle kampanya başlatıldı. Polis gösterinin sonuna doğru üç kişinin gözaltına alındığı bilgisi verdi. Londra'nın yanı sıra Manchester, Glasgow, Edinburg ve Belfast da aralarında olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Corbyn'den direnme açıklaması

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden herhangi bir düzenleme olmaksızın ayrılmasına karşı protestoların daha da güçlenerek süreceğini söyledi. Corby İskoçya'da yaptığı açıklamada "Anlaşmasız bir Brexit'i engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecesi Michel Barnier ise anlaşmasız bir Brexit'e engel olma konusunda ümitli olmadığını söyledi. Sunday Telegraph'a açıklamalarda bulunan Barnier, Backstop düzenlemesinin yürürlükte kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin istediği ve Johnson'ın karşı çıktığı düzenleme, İngiltere ile İrlanda arasında fiziki bir sınır olmamasını öngörüyor. Barnier İngiltere'nin AB'ye sunacağı her tür fikri ise inceleyeceklerini söyledi.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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