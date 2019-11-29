Johnson'dan Trump'a: ‘Lütfen Seçimlerden Uzak Durun’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecek hafta NATO zirvesi için Londra'yı ziyaret edecek olan Başkan Donald Trump'ın İngiltere'de yapılacak seçimlere karışmamasının en iyisi olacağını söyledi.

Kamuoyu yoklamalarına göre 12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesinde Muhafazakar Parti'nin yarışı önde götürdüğü görülüyor.

Başbakan Johnson, LBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, ”Birbirini seven iki müttefik ve dost ülke olarak birbirimizin seçim kampanyalarına karışmayız. Amerika ve İngiltere gibi iki yakın ve dost müttefik için en iyisi, birbirlerinin seçimlerine karışmamaktır” ifadesini kullandı.

Trump ise Ekim ayında yaptığı bir açıklamada sol eğilimli İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in seçimi kazanmasının İngiltere için ”çok kötü” olacağını, Boris Johnson'ın Brexit Partisi lideri Nigel Farage ile ittifak kurması gerektiğini söyleyerek seçimlerle ilgili görüşünü beyan etmişti.

Jeremy Corbyn ise Trump'ın Johnson'la ilgili övgü dolu sözlerini Muhafazakar Parti'ye yönelik saldırılarının ana mesajlarından biri haline getirdi.