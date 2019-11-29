Johnson'dan Trump'a: ‘Lütfen Seçimlerden Uzak Durun’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecek hafta NATO zirvesi için Londra'yı ziyaret edecek olan Başkan Donald Trump'ın İngiltere'de yapılacak seçimlere karışmamasının en iyisi olacağını söyledi.
Kamuoyu yoklamalarına göre 12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesinde Muhafazakar Parti'nin yarışı önde götürdüğü görülüyor.
Başbakan Johnson, LBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, ”Birbirini seven iki müttefik ve dost ülke olarak birbirimizin seçim kampanyalarına karışmayız. Amerika ve İngiltere gibi iki yakın ve dost müttefik için en iyisi, birbirlerinin seçimlerine karışmamaktır” ifadesini kullandı.
Trump ise Ekim ayında yaptığı bir açıklamada sol eğilimli İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in seçimi kazanmasının İngiltere için ”çok kötü” olacağını, Boris Johnson'ın Brexit Partisi lideri Nigel Farage ile ittifak kurması gerektiğini söyleyerek seçimlerle ilgili görüşünü beyan etmişti.
Jeremy Corbyn ise Trump'ın Johnson'la ilgili övgü dolu sözlerini Muhafazakar Parti'ye yönelik saldırılarının ana mesajlarından biri haline getirdi.
Corbyn, Muhafazakar Parti'nin seçimi kazanması durumunda Brexit'ten sonra hükümetin kontrolundaki Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin bir kısmını Amerikan şirketlerine satabileceğini kaydetmişti.
Sun gazetesinin haberine göre Muhafazakar Parti'nin kıdemli üyeleri, Trump'ın iki günlük Londra ziyareti sırasında sarf edebileceği bazı sözlerin seçim kampanyasını olumsuz yönde etkilemesinden korkuyor.
Başkan Trump, daha önceki İngiltere ziyaretlerinde İngiliz siyasetine karışmaktan geri adım atmamış ve Johnson'un selefi Theresa May'in Brexit politikasını eleştirmişti.
Johnson'ın çocukları
Londra'ya 2 Aralık'ta varması planlanan Trump'ın İngiltere'yle gelecekte yapılacak ticaret anlaşması görüşmelerine yönelik tavrıyla ve İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin de müzakerelere dahil edilip edilmemesiyle ilgili sorularla karşılaşması bekleniyor.
Trump, daha önceki açıklamalarında her şeyin masaya dahil edilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Başbakan Johnson, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin bir ön koşul olarak masaya getirilmesi durumunda ticaret anlaşmalarını terk edeceğini kaydetmişti.
Johnson bu konuda, ”Ulusal Sağlık Hizmetleri satılık değildir. Bu hükümet ya da herhangi bir başka Muhafazakar Parti hükümeti Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni ticaret müzakerelerinde malzeme haline getirecek ya da özelleştirmeyi gündeme alacak bir adım atamaz. Amerika ya da bir başka ülke bu konuyu bir ön koşul olarak masaya getirirse görüşmeleri sonlandırırız” dedi.
LBC Radyo'da bir saat boyunca dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Johnson, partisinin parlamentoda çoğunluğu sağlaması durumunda İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'ye kadar çıkaracağına söz verdi.
Öte yandan Johnson, program sırasında kaç çocuğu olduğuna ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. ”Çocuklarımı çok seviyorum ama bu seçime giren, onlar değil. O nedenle bir yorumda bulunmayacağım” diyen Johnson'ın renkli özel hayatı, geçmişte bulvar gazetelerine sık sık konu olmuştu.
Geçen yıl eşinden ayrılan ve Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutunda partneri Carrie Symonds'la birlikte yaşayan 55 yaşındaki Johnson, daha çok çocuk sahibi olmak isteyip istemediği şeklindeki bir soruya, ”Bu meseleye girmeyeceğim” diyerek yanıt verdi.
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