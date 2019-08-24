HABER

Johnson'dan Tusk'a "anlaşmasız Brexit" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "Eğer Donald Tusk, tarihe 'Bay Anlaşmasız Brexit' olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar" - "AB'deki dostlarımıza, eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması için "tedbir maddesinin" anlaşma metninden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." dedi.

G7 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Fransa’nın Biarritz kentinde basına açıklama yapan Johnson, düzenlediği basın toplantısıyla kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yanıt verdi.

Açık biçimde anlaşmasız Brexit istemediğini ifade ettiğini belirten Johnson, "Fakat AB’deki dostlarımıza eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." diye konuştu.

Tusk, bugün Biarritz’de düzenlediği basın toplantısında "Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez. İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık. Hala umuyorum ki Johnson, tarihe 'Bay Anlaşmasız' olarak geçmeyi istemiyordur." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve kapsamında Johnson ile Tusk’ın ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Otomobil fiyatına güvercinOtomobil fiyatına güvercin
UTV, dereye uçtu: Ürdün asıllı 4 kişi yaralıUTV, dereye uçtu: Ürdün asıllı 4 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Biarritz Boris Johnson Brexit Donald Tusk Fransa g7 ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.