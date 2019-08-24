LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması için "tedbir maddesinin" anlaşma metninden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." dedi.

G7 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Fransa’nın Biarritz kentinde basına açıklama yapan Johnson, düzenlediği basın toplantısıyla kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yanıt verdi.

Açık biçimde anlaşmasız Brexit istemediğini ifade ettiğini belirten Johnson, "Fakat AB’deki dostlarımıza eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." diye konuştu.

Tusk, bugün Biarritz’de düzenlediği basın toplantısında "Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez. İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık. Hala umuyorum ki Johnson, tarihe 'Bay Anlaşmasız' olarak geçmeyi istemiyordur." ifadelerini kullanmıştı.