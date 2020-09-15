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Johnson’un Tartışmalı Tasarısına İlk Oylamada Destek

15.09.2020 02:02 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile Brexit konusunda varılan anlaşmanın bazı maddelerinin dışına çıkılmasını öngören İç Piyasa Tasarısı, Avam Kamarası’ndaki oylamada 263’e karşı 340 oyla destek aldı. Böylece Johnson’un tasarısı mecliste yapılacak bir dizi oylamanın ilkini geçmiş oldu

Johnson’un Tartışmalı Tasarısına İlk Oylamada Destek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile Brexit konusunda varılan anlaşmanın bazı maddelerinin dışına çıkılmasını öngören İç Piyasa Tasarısı, Avam Kamarası’ndaki oylamada 263’e karşı 340 oyla destek aldı. Böylece Johnson’un tasarısı mecliste yapılacak bir dizi oylamanın ilkini geçmiş oldu.

Tasarı bundan sonraki dört gün boyunca parlamento üyeleri tarafından tartışılacak. Bu aşamada tasarının kapsamını tamamen değiştirecek önemli değişiklikler yapabilir, hatta tasarı tamamen rafa kaldırabilir.

Muhalif İşçi Partisi’nin tasarının tamamen kaldırılması şeklindeki değişiklik önerisiyse 213’e karşı 349 oyla reddedildi.

Tasarı, İngiltere 1 Ocak 2021’de AB ortak pazarından ve gümrük birliğinden çıktıktan sonra İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasında mal ve hizmet dolaşımının serbestçe yapılabilmesini hedefliyor.

Tasarı aynı zamanda hükümete yasal olarak bağlayıcılığı bulunan AB’den çekilme anlaşmasının bazı maddelerini değiştirme yetkisi tanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, oylama öncesinde tasarının bir güvenlik ağı ve sigorta görevi gördüğünü söyledi.

İngiltere’nin AB ile ayrılık anlaşmasını ve Kuzey İrlanda Protokolü’nü imzalarken iyi niyetle yola çıktığını ve anlaşmanın İngiltere ile ticarette ‘‘hafif’’ düzenlemeler getirmesini beklediğini kaydeden Johnson, AB’nin ise son dönemde ‘‘uzlaşılamaz’’ olduğunu savundu.

AB’yi Kuzey İrlanda’ya İngiltere’nin ürün ihrac etmesini engellemekle tehdit etmekle ve ticaret görüşmelerini engellemekle suçlayan Johnson, “AB masadaki tabancayı bir türlü kaldırmıyor. Umarım kaldırırlar da Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşmasına varabiliriz” ifadelerini kullandı.

Gündemdeki tasarının İngiltere’ye kendini koruma yetkisi verdiğini kaydeden Johnson, bu yetkileri kullanmak zorunda kalmak istemediklerini, ancak AB’nin de daha ‘‘uzlaşılabilir’’ olması gerektiğini belirtti.

Brexit anlaşması kapsamında taraflar İngiltere’nin AB ile sınırı olan tek bölgesi Kuzey İrlanda’nın ticarette bazı AB kurallarına tabi olduğu konusunda uzlaşmıştı. Böylece Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınırdan geçen malların kontrolu için sınır kontrollarının yapılmasına gerek kalmaması öngörülüyordu. Her iki taraf da Kuzey İrlanda’daki barış sürecini korumak için bu konuda hemfikir olmuştu.

Ancak Johnson, AB’nin taleplerinin Kuzey İrlanda ve İngiltere’nin geri kalanı arasında fiili bir sınır oluşturacağını; bunun da İngiltere’nin bütünlüğünü tehdit edeceğini söylüyor.

Tasarıya muhalif isimler arasında Johnson’un AB ile Brexit anlaşmasının müzakerelerini yürüttüğü dönemde Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Geoffrey Cox, Eski Maliye Bakanı Sacid Cavid ve Muhalif İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer de var.

AB liderleri de Johnson’un teklifinin uluslararası anlaşmanın ihlal edilmesi anlamına geleceğini söyleyerek tepki gösterdi.

AB, İngiltere’nin yapılan uluslararası anlaşmayı ihlal etme tehdidini ay sonuna kadar çekmemesi halinde yasal girişimde bulunacağı uyarısında bulundu.

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