Johnson’un Tartışmalı Tasarısına İlk Oylamada Destek

Tasarı, İngiltere 1 Ocak 2021’de AB ortak pazarından ve gümrük birliğinden çıktıktan sonra İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasında mal ve hizmet dolaşımının serbestçe yapılabilmesini hedefliyor.

Tasarı bundan sonraki dört gün boyunca parlamento üyeleri tarafından tartışılacak. Bu aşamada tasarının kapsamını tamamen değiştirecek önemli değişiklikler yapabilir, hatta tasarı tamamen rafa kaldırabilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile Brexit konusunda varılan anlaşmanın bazı maddelerinin dışına çıkılmasını öngören İç Piyasa Tasarısı, Avam Kamarası’ndaki oylamada 263’e karşı 340 oyla destek aldı. Böylece Johnson’un tasarısı mecliste yapılacak bir dizi oylamanın ilkini geçmiş oldu.

İngiltere’nin AB ile ayrılık anlaşmasını ve Kuzey İrlanda Protokolü’nü imzalarken iyi niyetle yola çıktığını ve anlaşmanın İngiltere ile ticarette ‘‘hafif’’ düzenlemeler getirmesini beklediğini kaydeden Johnson, AB’nin ise son dönemde ‘‘uzlaşılamaz’’ olduğunu savundu.

AB’yi Kuzey İrlanda’ya İngiltere’nin ürün ihrac etmesini engellemekle tehdit etmekle ve ticaret görüşmelerini engellemekle suçlayan Johnson, “AB masadaki tabancayı bir türlü kaldırmıyor. Umarım kaldırırlar da Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşmasına varabiliriz” ifadelerini kullandı.

Gündemdeki tasarının İngiltere’ye kendini koruma yetkisi verdiğini kaydeden Johnson, bu yetkileri kullanmak zorunda kalmak istemediklerini, ancak AB’nin de daha ‘‘uzlaşılabilir’’ olması gerektiğini belirtti.

Brexit anlaşması kapsamında taraflar İngiltere’nin AB ile sınırı olan tek bölgesi Kuzey İrlanda’nın ticarette bazı AB kurallarına tabi olduğu konusunda uzlaşmıştı. Böylece Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınırdan geçen malların kontrolu için sınır kontrollarının yapılmasına gerek kalmaması öngörülüyordu. Her iki taraf da Kuzey İrlanda’daki barış sürecini korumak için bu konuda hemfikir olmuştu.