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  4. Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Hindistan'da aynı kasttan olmadıkları için evlenemedikleri kız arkadaşını öldüren bir adam, işlediği cinayeti canlı yayına katıldığı bir programda itiraf etti.

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Hindistan’ın Chandigarh şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Maninder Singh, News18 kanalına giderek canlı önemli bir itirafta bulunmak istediğini söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre kısa süre içinde yayına çıkarılan Singh, kan donduran açıklamalarda bulundu. Farklı kastlarda yer aldıkları kız arkadaşı Sarbjit Kaur’la evlenemediklerini söyleyen Singh, genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Programın sunucusu ve izleyenler neye uğradıklarını şaşırırken, Singh yayının bitmesinin ardından gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA BULUNMUŞTU

Kaur’un cesedi 30 Aralık’ta bir otel odasında bulunmuştu.

Singh’in canlı yayında yaptığı itiraf, sosyal medyada Joker filmini akıllara getirdi. Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri, canlı yayına çıkarak işlediği cinayetleri itiraf etmiş, ardından ise programın sunucusunu öldürmüştü.

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