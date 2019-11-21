Joker filminin ikincisi çekilecek mi?

Hollywood Reporter dergisi, 1 milyar dolar gişe hasılatını yakalayan Joker filminin ikincisinin büyük olasılıkla çekileceğini duyurdu.

Derginin haberine göre yönetmen Todd Phillips, filmin senaristi Scott Silver ile tekrar bir araya gelerek ikinci filmin senaryosunu yazacak.

Önümüzdeki yılın favori Oscar adayları arasında gösterilen Joaquin Phoenix'in de filmde rol almasının büyük bir olasılık olduğu bildirildi.

Dergiye göre yönetmen Phillips, film vizyona girdikten sonra 7 Ekim tarihinde Warner Bros. yapım şirketinin başında bulunan Toby Emmerich ile diğer DC Comics çizgi roman karakterlerinin de nasıl ortaya çıktığını anlatan film projeleri yapmayı önerdi.

Haberde Emmerich'in bu fikre direnç göstererek sadece bir karakterin daha orijinal hikayesinin anlatılmasına izin verdiği ve Joker'in ikincisi konusunda anlaşıldığı öne sürüldü.

Ancak başka haber kuruluşları, bu iddiaları reddediyor.

Haber sitesi Deadline, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde böyle bir toplantının hiçbir zaman gerçekleşmediğini iddia etti.