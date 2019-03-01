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'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve gözaltına alınan 58 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve gözaltına alınan 58 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.
Geçen çarşamba günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' diye tabir edilen şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 47 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede

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