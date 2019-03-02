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Joker operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ‘joker’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7’si tutuklandı.Usulsüz yol ve yöntemler kullanılarak para karşılığında sürücü belgesi almak isteyen 49 kişinin yerine ‘joker’ diye tabir edilen 8 şüphelinin MTSK sınavına girdiğinin tespit edilmesi üzerine 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan 49 şüpheli alınan ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ‘joker’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7’si tutuklandı.
Usulsüz yol ve yöntemler kullanılarak para karşılığında sürücü belgesi almak isteyen 49 kişinin yerine ‘joker’ diye tabir edilen 8 şüphelinin MTSK sınavına girdiğinin tespit edilmesi üzerine 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 49 şüpheli alınan ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. 3’ü sürücü kursu işletmecisi 8’i joker olan toplam 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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