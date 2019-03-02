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'Joker' operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

'Joker' operasyonunda 7 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 7'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen kişilere yönelik 12 ilde düzenlediği operasyonda 58 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında sürücü kurslarının sahiplerinin de bulunduğu şüphelilerin 47'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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