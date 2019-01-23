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'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

 ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5'i kadın, 30 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5'i kadın, 30 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okuma- yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği saptandı. Polis, 'joker' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5'i kadın, 30 kişiyi yakaladı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı'Joker' operasyonunda yakalanan şüpheliler adli kontrolle bırakıldı

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