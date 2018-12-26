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Joker, Super Smash Brothers Ultimate Yolcusu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

Super Smash Brothers Ultimate sürprizleri bitmek bilmiyor ve birçok yeni karaktere merhaba diyoruz. Eğer oyunu satın aldıysanız ve yirmi saatten fazla zaman harcadıysanız, birçok konuda ustalaşmışsınız demektir.

Joker, Super Smash Brothers Ultimate Yolcusu

Oyuna, 2019 yılı itibariyle eklenecek 6 yeni karakter var ve Nintendo, bazılarını yavaştan ortaya çıkartmaya başladı bile. Fighters Pass’in duyurulmasıyla birlikte birçoğumuz yeni gelecek karakterlerin isimleri arasında Waddle Dee’nin olacağını az çok tahmin edebildik ancak Nintendo, ters köşe yapmaya karar vermiş gibi duruyor.

6 Aralık tarihinde yayınlanan Joker videosuyla, Persona takipçileri oldukça mutlu oldular. Hatta DLC ile karakterin geleceği düşünülmeye başladı. Bununla birlikte Persona 5’in diğer isimleri de sürprizler arasına girdi. Joker ile birlikte onun persona’sı olan Arsene’ye de kavuşmuş olacağız.

Önceki Smash Brother oyunlarını hatırlarsanız, özel birkaç isimle karşılaşmıştık. Mesela Ryu ve Bayonetta, oldukça dikkat çekici isimlerdendi. Doğal olarak RPG türündeki isimler de dövüş arenasında yerini almaya başladı. Şu anda aynı durum Super Smash Brothers Ultimate için geçerli. Önümüzde bizi bekleyen Final Fantasy 7 var. Nintendo, büyük oynarsa Super Smash Brothers Ultimate dövüş oyunları arasında en çeşitli karakter sayısına sahip olabilir.

Joker’e odaklanacak olursak, Super Smash Brothers Ultimate ile birlikte muhtemelen yeni harita da bizlerle olacak demektir. Tabii Persona 5’in videosunu görmüş olsak bile Persona 3 ve Persona 4’ün efsanelerini de Super Smash Brothers Ultimate’te görme ihtimalimiz hala var.

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Anahtar Kelimeler:
Super Smash Brothers Ultimate teknoloji Joker

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