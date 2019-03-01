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’Jokerler’ adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yapmaktan gözaltına alınan 54 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapılmıştı.

Adıyaman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yapmaktan gözaltına alınan 54 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa olmak üzere 12 ilde 58 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8’i joker 3’ü kurs yöneticisi olmak üzere toplam 54 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 54 kişiden 43’ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan 8’i joker 3’ü kurs görevlisi olmak üzere toplam 11 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık raporları alınan 11 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan operasyon esnasında adreslerinde bulunmayan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği de öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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