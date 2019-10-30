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Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı.

Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi. Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü. Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, atta herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi. 13 atın katıldığı yarışı ise Halit Polat'ın jokeyliğini yaptığı 'Para Saçan' isimli at kazandı. Atın, jokeyini düşürdüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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