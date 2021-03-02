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  4. Jolie'ye ait Churchill tablosu Londra'da açık artırmada 7 milyon sterline satıldı

Jolie'ye ait Churchill tablosu Londra'da açık artırmada 7 milyon sterline satıldı

02.03.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Jolie'ye ait Churchill tablosu Londra'da açık artırmada 7 milyon sterline satıldı

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye ait olan, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir tablosu Londra'daki bir müzayedede 7 milyon sterline (yaklaşık 71,5 milyon lira) satıldı. Tabloyu satın alan kişi ya da kurum açıklanmadı.

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye ait olan, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir tablosu Londra'daki bir müzayedede 7 milyon sterline (yaklaşık 71,5 milyon lira) satıldı. Tabloyu satın alan kişi ya da kurum açıklanmadı.

Christie's Müzayede Evi'ndeki açık artırmada tablo, tahmin edilenin dört katı fiyata alıcı buldu.

Winston Churchill'in tabloları daha önce en fazla yaklaşık 1,8 milyon sterline satılmıştı.

Christie's Müzayede Evi Sözcüsü, satılan son tablo için ise "Churchill'in en önemli eseri" dedi.

Churchill'in "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi) adlı tablosu, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Tablonun geçmişi, 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te Fas'ta yapılan Casablanca Konferansı sonrasına uzanıyor.

Churchill konferans sonrası bir gün daha kentte kalarak eserini tamamlamış ve tabloyu dönemin ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e doğum günü hediyesi olarak göndermişti.

Sık sık el değiştiren tabloyu, Jolie 2011'de New Orleans'ta satın almıştı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie

Jolie ve eski eşi Brad Pitt'in önemli birer sanat koleksiyoncusu oldukları ve evlilikleri süresince çok sayıda önemli eser satın aldıkları biliniyor.

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