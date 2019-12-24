Jolly Tur’dan gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi

Gelecek nesiller için sürdürülebilir turizm panelinde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı “Endemik bitkilerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Turistler ülkemizi tercih ediyor evet ama yetmez. Daha da kalkınmalıyız, Türkiye’ye 120 bin civarında turist gelirken hazırlanmış bir rapor var. Hazırlanan raporda ‘Bu rakam sizi sevindirmesin, çünkü Türkiye nüfusu giderek artıyor. Bir süre sonra sahilleriniz gelen turistlere yetmeyecek’ demişti. Öyle de oldu, o yüzden bu proje farkındalık yaratması açısından çok önemli” dedi.

METE VARDAR: “EN BÜYÜK MİRASIMIZ ÜLKEMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ”

Panel öncesi Jolly Tur çalışmaları hakkında bilgi veren Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, duyduğu heyecanı ve memnuniyeti dile getirdi. “Çok gururluyuz” diyerek söze başlayan Vardar, “En büyük mirasımız ülkemiz ve çocuklarımızdır. Bizler 33 senedir şirket olarak bu serüvende çok önemli işler yaptık. İşimizi hiçbir zaman ticaret olarak görmedik. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördük. Çocuklarımıza iyi bir miras bırakabilmek için hep beraber seferber olduk. Geçtiğimiz yıl ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden hatırlattık. Çünkü maalesef bu değerler hatırlatılmadığında unutulabiliyor” dedi. İşlerini hiçbir zaman ticaret olarak görmediklerinin altını çizen Vardar, “Kendi içimizde bir bütçe oluşturduk ve çok güzel işler yaptık. Bunu ticaret olarak görsek otuz yılda geri dönme şansı yoktu. Ama bizler o kadar büyük haz duyarak yaptık ki bugün burada 'Mirasım Türkiye' sloganıyla beraber bunu taçlandırıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iki yıllık bir planlama yaptık. Bu plan çerçevesinde bugünden itibaren işe başlıyoruz” şeklinde konuştu.