Jon Prosser iddia etti: iPhone 12'nin tanıtım tarihi sarkıyor! iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

iPhone 12'nin çıkış tarihi ile alakalı birçok spekülasyon mevcut. Kimileri Apple'ın iPhone 12 serisini Eylül ayında tanıtacağını ve Ekim ayında satışa sunacağını söylüyor. Kimileri ise iPhone 12 serisinin tanıtım ve satış operasyonlarının Ekim ayına kaldığını düşünüyor. Daha önce iPhone SE 2020'yi başarılı bir şekilde tahmin etmiş olan Jon Prosser ise Apple'ın operasyonlarını Ekim ayına sarkıttığını iddia edenlerden.

İPHONE 12 TANITIMI ERTELENİYOR MU?

Jon Prosser, iPhone 12'nin tanıtım ve satış tarihini paylaştı. Prosser'ın iddialarına göre iPhone 12, 12 Ekim günü tanıtılacak. Etkinlik sonrası ise iPhone 12 ve iPhone 12 Max modelleri ön siparişe açılacak. 19 Ekim'de iki 5,4 inçlik ve 6,1 inçlik bu modeller satın alınabilecek. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise Kasım ayında satışa sunulacak. Fakat Apple yine de Eylül'ü boş geçmeyecek ve Apple Watch Series 6 ile yeni iPad'i 7 Eylül'de bir basın duyurusu ile tanıtılacak.

İPHONE 12'NİN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 özellikleri hakkında pek bir bilgi yok. Ancak Apple A14 Bionic işlemcisinin, 5G desteğinin (Söylenti halindeki iPhone 12 4G hariç) ve OLED ekranın iPhone 12 modellerinde bulunması bekleniyor. iPhone 12 ailesinin fiyatları ise iddialara göre 749 dolar ila 1.099 dolar arasında değişecek.

