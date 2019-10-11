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Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli belgesel fotoğrafçılarından Güney Koreli Park Jongwoo, 9.

Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı

Dünyanın önemli belgesel fotoğrafçılarından Güney Koreli Park Jongwoo, 9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölge gerçekleştirdiği projeyi fotoğraf meraklılarıyla paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla düzenlenen 9. Bursa Foto Fest, Güney Koreli fotoğrafçı Park Jongwoo’yu ağırladı. Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi çektiği fotoğraflarla beraber izleyicilerle paylaştı.
13 yaşında fotoğraf çekmeye başladığını dile getiren Jongwoo, askerlikten sonra foto muhabiri olarak çalışmaya başladığını söyledi. 11 yılın ardından serbest olarak çalışmaya başladığını, sadece fotoğraftan hayatı kazanmanın zor olduğunu anlatan Jongwoo, 1995 yılından sonra video prodüktörlüğü de yapmaya başladığını vurguladı. Güney Kore’nin başkenti Seul şehir merkezine sadece 39 kilometre uzaklıkta bulunan ve DMZ olarak adlandırılan askersiz bölgenin iki Kore arasında bir tampon sınır bölgesi olduğunu ifade eden Jongwoo, 2009 yılının Eylül ayında, bir Güney Kore gazetesi ondan DMZ’nin bir fotoğraf kaydını oluşturmasını istediğini söyledi. Sonraki üç yıl boyunca, DMZ ve çevresindeki manzaraların sayısız fotoğrafını çektiğini ifade eden Jongwoo, “Gerçekten, DMZ’nin fotoğrafını çekmek hiç de kolay değildi. Başlamak için DMZ’ye her girmek istediğimde, BM Komutanlığı Askeri Ateşkes Komisyonu, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore Ordusu Genel Merkezi ve tüm yetkililerden, mahallî ordu birimlerinden izin almak zorunda kaldım. Her ziyaret aylar öncesinden planlanıyordu ve her dakika ayrıntılarıyla ele alınıyordu. Sert hava şartlarında bile, önceden belirlenmiş programda herhangi bir değişiklik yapılamıyordu. Her iki taraf da sınır boyunca uzanan 3 aşamalı dikenli teller var. Sınırın etrafındaki alanın her kısmı çorak, çünkü ağaçlar çoktan yok edilmiş. Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır çıplak gözle görünse de, Güney Kore hala yoğun olarak ormanlıktı ve Kuzey Kore terkedilmiş gibi görünüyordu. Kuzey ve Güney arasındaki askersiz bölgede 2 milyonu aşkın mayın olduğu söyleniyor” dedi.

Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı

Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı

Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı

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