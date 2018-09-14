Johnny Cage ve Scorpion’lu dövüş oyunu hangisidir? İşte nostaljik dövüş turnuvası oyunu! (Hadi İpucu 14 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 14 Eylül Cuma 12.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de eski bir oyunla ilgili ipuçları verildi. Bir karakter seçip dövüş turnuvasına katıldığınız ve Scorpion, Johnny Vage karakterlerini barındıran eski dövüş oyunu nedir?

ÖLÜMÜNE DÖVÜŞ

İpucunda bahsedilen oyun ilk çıktığında içerdiği şiddet ile büyük tartışmalara yol açan Mortal Kombat oyunudur. 1992 yılında çıkan ilk oyunda 10 karakter vardır. Bunlar Johnny Cage, Kano, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Sonya Blade, Sub-Zero, Shang Tsung ve Reptile’dır.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak spor temalı Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.

