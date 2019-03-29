Jordyn Woods skandalın ardından imajını değiştirdi

En yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile kaçamak yaptığı ortaya çıkınca skandal yaratan Jordyn Woods, dış görünüşünü değiştirdi.

Jordyn Woods

Genç kadın sarıya boyattığı saçlarına bir de kaynak yaptırıp uzattı.

Artık Kylie Jenner da dahil, Kardashian Ailesi'nden kimsenin görüşmediği genç kadın gece eğlencelerine başka arkadaşlarıyla gitmeye başladı.

21 yaşındaki Jordyn Woods, geçtiğimiz ay Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.

21 yaşındaki Woods, "Tristan Thompson beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu" dedi.

Programın sunucusu Pinkett Smith'in kendisine yönelttiği "Nasıl bir öpücüktü?" şeklindeki soruya da "Dudağımdan öptü. Yumuşak ya da sert bir öpüş değildi. Tristan'ın da suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimi o pozisyona düşüren kişi benim. Ayrıca alkol de işin içine girince insanlar saçma davranışlarda bulunabiliyorlar" dedi.