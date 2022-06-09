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Jorge Jesus, eski Çaykur Rizesporlu futbolcuyu istiyor! ''Bana onu alın!''

09.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporuyla kadro yeniden planlanıyor. İmza atmadan önce de Fenerbahçe'yi uzaktan izleyen ve planlarını yapan Portekizli teknik adam sarı-lacivertli yönetiminden flaş bir transfer talebinde bulundu. Bir dönem ligimizde Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique'yi isteyen Jorge Jesus, bu oyuncunun takıma çok yararlı olabileceğini söyledi. Fenerbahçe yönetimi genç oyuncu ile temas kurdu.

Jorge Jesus, eski Çaykur Rizesporlu futbolcuyu istiyor! ''Bana onu alın!''

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi gündemine aldı. Portekiz basınında yer alan haberde Jorge Jesus'un Lincoln Henrique için ''Bana onu alın'' dediği ifade edildi. 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor forması da giyen Lincoln için Porto’nun da devrede olduğu belirtildi.

LİNCOLN İÇİN 5 MİLYON EURO

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23 yaşındaki oyuncunun bonservis haklarının yüzde 20’si Gremio kulübünde bulunuyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Lincoln bu sezon Santa Clara formasıyla 44 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Santa Clara’nın Lincoln için 5 milyon euro istediği belirtildi. Jesus’un genç futbolcuyu Fenerbahçe’ye istediğini yazan Record gazetesi, Porto’nun da Lincoln ile ilgilendiğini sayfalarına taşıdı. Brezilyalı oyuncu daha önce 2017/2018 yılları arasında Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE KARŞILAMIŞTI

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O dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi meşalelerle karşılamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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