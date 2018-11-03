Jorge Sampaoli menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

F.Bahçe'de Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel'de kalan Barredes'in yönetimle görüşmesi sonrasında Sampaoli ile ilgili son karar verilecek. F.Bahçe, Barredes'le görüşmeleri hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Şili'yle 2 kez Copa Amerika'yı kazanan Arjantinli hocanın, F.Bahçe'ye çok yakın olduğu iddia edildi.
Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Jorge Sampaoli'nin herhangi bir menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur" dedi. Tangocu teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati ise, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtirken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı. (FOTOMAÇ)
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