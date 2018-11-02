Jorge Sampaoli'nin menajeri, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı

Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem Jorge Sampaoli...
Sarı-Lacivertlilerin, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama teklifte bulunduğu iddia edilmişti... Haber Global TV'nin ulaştığı Jorge Sampaoli'nin menajeri, Fenerbahçe'nin uzun vadeli proje isteğine olumlu baktıklarını, resmi teklif yapılmasa da temasın olduğunu belirtti.
Deneyimli teknik adamı Paraguay Milli Takımı'nın da istediği ifade ediliyor.
2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı agresif futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.
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