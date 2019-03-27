SPOR

Jose Mourinho Monaco ve Porto'yu gözüne kestirdi

FRANSA HABERLERİ  | 27.03.2019 08:30 | Son Güncelleme

Fransız basını Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho hakkında inanılmaz bir iddia ortaya attı...

Manchester United serüveni kötü sona eren Jose Mourinho'nun yeni durağı belirlendi.

Yeni adresi belli oldu

Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in haberine göre; Portekizli teknik adamın gözüne kestirdiği yeni adres ilk akla gelen kulüp yani Paris Saint Germain değil...

Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in haberine göre; Portekizli teknik adamın gözüne kestirdiği yeni adres ilk akla gelen kulüp yani Paris Saint Germain değil...

Habere göre Mourinho Lyon ve Monaco'yu bir sonraki tercihi olarak belirledi.

Habere göre Mourinho Lyon ve Monaco'yu bir sonraki tercihi olarak belirledi.

Aralık ayından bu yana kulüpsüz olan Mourinho'nun Fransa 1. Lig ekiplerinden birinin başına geçmek istediği ifade edilirken bu kulüplerin Lyon ve Monaco olduğu vurgulandı.

Aralık ayından bu yana kulüpsüz olan Mourinho'nun Fransa 1. Lig ekiplerinden birinin başına geçmek istediği ifade edilirken bu kulüplerin Lyon ve Monaco olduğu vurgulandı.

Sezonun tamamlanmasıyla Mourinho'nun Fransa'da takım çalıştıracağı ifade edildi.

Sezonun tamamlanmasıyla Mourinho'nun Fransa'da takım çalıştıracağı ifade edildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mourinho psg monaco lyon Fransa

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'a bir şok daha!

Galatasaray'a bir şok daha!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Eskişehirspor'a puan müjdesi

Eskişehirspor'a puan müjdesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valbuena'dan PSG yorumu

Valbuena'dan PSG yorumu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Dünya futbolunu sallayan açıklama

Dünya futbolunu sallayan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jose Mourinho Lyon ve Monaco'yu gözüne kestirdi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Babası, Neymar'ın PSG ile sözleşme uzatacağını açıkladı

Ve Neymar imzayı atıyor!

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

PSG, Manchester United'ın yıldızı Ander Herrera'yı istiyor

PSG'den M. United'ın yıldızına kanca!

Fransa'da gündem: N'Golo Kante!

Fransa'da gündem: Kante!

CAS, PSG'in itirazını kabul etti

CAS'tan PSG'e iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.