Jose Mourinho yarın Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılışı sonrası takımın başına getirilen Jose Mourinho işbaşı yapıyor. Yeni sezon için 22 Haziran'da start verecek sarı-lacivertliler, Avusturya'da kampa girecek.

YARIN İŞBAŞI YAPIYOR

İstanbul'a gelen Jose Mourinho, yarından itibaren Samandıra tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba

19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)





