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Jose Mourinho yarın Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 22:13
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Bu akşam İstanbul'a gelen Jose Mourinho, yarın sabah Samandıra’da çalışmalarına devam edecek.

Jose Mourinho yarın Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılışı sonrası takımın başına getirilen Jose Mourinho işbaşı yapıyor. Yeni sezon için 22 Haziran'da start verecek sarı-lacivertliler, Avusturya'da kampa girecek.

YARIN İŞBAŞI YAPIYOR

mourinho-josee

İstanbul'a gelen Jose Mourinho, yarından itibaren Samandıra tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba

19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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