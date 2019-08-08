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Jose Parla'nın "Isthmus" sergisi 9 Eylül'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yapan sanatçının İstanbul'a özel olarak hayata geçirdiği ve eski Türkçe'de "İki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı" anlamına geldiği belirtilen "Isthmus" başlıklı sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Küba asıllı ABD'li sanatçı Jose Parla'nın hazırladığı "Isthmus" adlı sergi, Istanbul'74'ün ev sahipliğinde 9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yapan sanatçının İstanbul'a özel olarak hayata geçirdiği ve eski Türkçede "İki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı" anlamına geldiği belirtilen "Isthmus" başlıklı sergi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği "16. İstanbul Bienali"nin paralel sergilerinden biri olacak.

Parla'nın sembolik ve metaforik anlamda doğu ve batı kültürlerini birleştiren bir köprü işlevi olarak gördüğü İstanbul coğrafyasından ilham alarak hazırladığı sergide, özel olarak ürettiği kağıt ve cam üzerine işleri, resim ve seramik eserleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parla, İstanbul'u ilk kez 1999'da ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"O zaman İstanbul'un insanlarına ve içinde yaşadıkları güzel çevreye hayran kalmıştım. Kentle aramda yakın bir bağ hissetmiştim, zira bana bir şekilde anne ve babamın doğduğu şehir olan Havana'yı anımsatmıştı. İstanbul Boğazı'nın enerjisi, kentin surları ve mabet duvarlarındaki hat eserleri bana ilk görüşte ilham vermişti. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hattatların nasıl bir hayatları olduğunu merak etmiştim ve o zamandan beri hep dünya tarihinin bu usta hattatlarının yarattığı kültüre saygı duruşu niteliğinde bir proje yapmanın hayalini kurdum."

Sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek.

- Jose Parla hakkında

ABD'de Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de 1973'te dünyaya gelen ve Savannah Sanat Tasarım Okulu'nda eğitim alan sanatçı, eserlerinde doğaçlama harekete dayalı bir ifadeci yaklaşımla birlikte, çoklu katmanların kullanımı ve gündelik hayattan buluntu malzemeleri kompozisyonlarına dahil etme gibi yaklaşımları benimsiyor.

Ziyaret ettiği şehirlerin kendi deyimiyle "yaşayan dokularını" eserlerine sindirip yansıtan Jose Parla'nın yapıtları, Londra'daki British Museum ve Küba'nın başkenti Havana'daki "Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi" gibi birçok önemli kurumun koleksiyonlarında yer alıyor.

Sanatçının eserleri ayrıca, The Neuberger Museum of Art (New York, 2018), The SCAD Museum of Art (Savannah, 2017), The National YoungArts Foundation (Miami, 2016) ve The High Museum of Art'da (Atlanta, 2015) düzenlenen kişisel sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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