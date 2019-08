Sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek.

- Jose Parla hakkında

ABD'de Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de 1973'te dünyaya gelen ve Savannah Sanat Tasarım Okulu'nda eğitim alan sanatçı, eserlerinde doğaçlama harekete dayalı bir ifadeci yaklaşımla birlikte, çoklu katmanların kullanımı ve gündelik hayattan buluntu malzemeleri kompozisyonlarına dahil etme gibi yaklaşımları benimsiyor.

Ziyaret ettiği şehirlerin kendi deyimiyle "yaşayan dokularını" eserlerine sindirip yansıtan Jose Parla'nın yapıtları, Londra'daki British Museum ve Küba'nın başkenti Havana'daki "Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi" gibi birçok önemli kurumun koleksiyonlarında yer alıyor.

Sanatçının eserleri ayrıca, The Neuberger Museum of Art (New York, 2018), The SCAD Museum of Art (Savannah, 2017), The National YoungArts Foundation (Miami, 2016) ve The High Museum of Art'da (Atlanta, 2015) düzenlenen kişisel sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.