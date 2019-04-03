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Jose Saramago’nun Kertenkele adlı kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Portekizli yazar Jose Saramago’dan her yaştan okur için yazdığı modern peri masalı Kertenkele adlı kitap raflardaki yerini aldı.Portekizli yazar Jose Saramago’nun çocuklar için hazırladığı, ancak her yaştan okurun zevkle okuyacağı Kertenkele adlı kitabı Kırmızı Kedi Kitap etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.Bir gün Chiado Mahallesi’nde, caddenin ortasında bir kertenkele beliriverir.

Jose Saramago’nun Kertenkele adlı kitabı raflarda

Portekizli yazar Jose Saramago’dan her yaştan okur için yazdığı modern peri masalı Kertenkele adlı kitap raflardaki yerini aldı.
Portekizli yazar Jose Saramago’nun çocuklar için hazırladığı, ancak her yaştan okurun zevkle okuyacağı Kertenkele adlı kitabı Kırmızı Kedi Kitap etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.
Bir gün Chiado Mahallesi’nde, caddenin ortasında bir kertenkele beliriverir. Tabii ki herkes, birdenbire ortaya çıkan bu kocaman yaratıktan çok korkar. Halk paniğe kapıldığı sırada polis ve asker duruma müdahale eder. Henüz bir şey yapmasa da kocaman kertenkele halk için tehdit olarak görülür. Tanklar ve tüfeklerle yaratığa saldırırlar. Derken kertenkele önce bir güle, sonra da beyaz bir güvercine dönüşür ve uçup gider.
Saramago’nun dediği gibi: “Şimdiki periler de eskisi gibi değil.”
Sert kapakla basılan bu koleksiyonluk kitabın, en az hikâyesi kadar büyüleyici olan çizimleri, Jose Francisco Borges tarafından ahşap baskıyla yapıldı.

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