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Josep Borrell, İran’ı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak amacıyla İran’a ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak amacıyla önümüzdeki hafta İran’a ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Josep Borrell, İran’ı ziyaret edecek

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak amacıyla İran’a ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak amacıyla önümüzdeki hafta İran’a ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Borrell’in Pazartesi ve Salı günleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, "Borrell, AB Dışişleri Bakanlarından bölgesel ortaklarla diplomatik diyalog kurma, gerginlikleri azaltma ve mevcut krize siyasi çözüm bulma fırsatı için güçlü bir görev aldı" denildi.
Ziyarette, AB’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı korumaya yönelik güçlü taahhüdünün de iletileceği belirtildi.
Öte yandan, İranlı General Kasım Süleymani’nin geçtiğimiz Ocak ayında Irak’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilimler artmıştı.

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