HABER

Joseph Nye: "Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarlar, farklılıklardan daha büyük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 01:22 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Joseph Nye: - "Türk-Amerikan ilişkilerinde son yıllarda ciddi zorluklar var. Fakat ben hala Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu farklılıkları biraz manşetlerden düşürmemiz ve ciddi şekilde sorunları çözmek ve ortak çıkarlarımızı korumak için müzakerelere önem vermemiz lazım" - "Obama’nın Suriye’deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonuçları oldu. Suriye’de daha fazlasını yapabilirdik, yapmalıydık" - "(ABD'nin Suriye'de Türkiye yerine YPG/PKK ile çalışması) Ortadoğu söz konusu olduğunda elbette önce devletlerle çalışmalısınız"

WASHINGTON (AA) - Amerikalı ünlü Uluslararası İlişkiler Profesörü Joseph Nye, "Türk-Amerikan ilişkilerinde son yıllarda ciddi zorluklar var. Fakat ben hala Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyorum." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından Washington'da düzenlenen "ABD'nin Dış Politika Stratejileri ve Sorunları" başlıklı panele katılan Profesör Nye, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların "gerçek farklılıklar" olduğunu kaydeden Nye, "Türk-Amerikan ilişkilerinde son yıllarda ciddi zorluklar var. Fakat ben hala Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu farklılıkları biraz manşetlerden düşürmemiz ve ciddi şekilde sorunları çözmek ve ortak çıkarlarımızı korumak için müzakerelere önem vermemiz lazım." şeklinde konuştu.

Nye, aslında ABD’nin Türkiye’ye Patriot’ları satmayarak ve Suriye’de YPG/PKK’ya destek vererek Ankara’yı Moskova’ya yaklaştırıp yaklaştırmadığı şeklindeki soruya ise “Bunlar tam da aramızda ciddi farklılıklar olduğunu gösteren iki önemli örnektir. Bunları çözebilmek için hangi noktalarda tavizler verebileceğimi ve sınırlarımızı konuşmak durumundayız. Ancak şurası açıktır ki Türkiye’nin Rusya’nın yanında bir çıkarı yoktur.” diye cevap verdi.

ABD-Avrupa İttifakı Başkanı Rauf Bajrovic'in moderatörlüğünü yaptığı panelde ise Nye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" mottosuyla bugüne kadarki başkanlardan farklı biri olduğunu anlatarak, Trump'ın tartışmalı bir dış politika çizgisi çizdiğini örnekleriyle dile getirdi.

- "Obama’nın Suriye’deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonucu oldu"

ABD'nin Suriye'ye yönelik politikalarında Barack Obama dönemini eleştiren Nye, "Obama’nın Suriye’deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonucu oldu. Suriye’de daha fazlasını yapabilirdik, yapmalıydık. Bu eylemsizliğin sonuçlarını hep beraber gördük, mesela Rusya’nın adımlarının önünü açtı." değerlendirmesini yaptı.

- "Ortadoğu'da önce devletlerle çalışmalısınız"

ABD'nin Suriye'de Türkiye yerine YPG/PKK ile çalışmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Nye, "Ortadoğu söz konusu olduğunda elbette önce devletlerle çalışmalısınız." değerlendirmesini yaptı ancak çok zayıf devletlerin olduğu istisnai yerlerde devlet-dış aktörlerle çalışılabileceğini dile getirdi.

ABD'nin dış politika stratejilerinde Çin ve Rusya'dan gelen tehditleri önceleyerek hareket ettiğini vurgulayan Nye, Rusya'nın düşüşte olan bir güç olarak yükselen güç Çin'den daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Trump'ın ülkesini İran'la nükleer anlaşmadan çekmesinin yanlış olduğunu savunan Nye, "Trump’ın nükleer anlaşmadan ayrılması bir hataydı. Anlaşma kusursuz değildi ama işliyordu. Anlaşmadan çıkıp sonra İran’a yaptırımlar getirip sonra da Tahran’ın masaya dönmesini beklemek yanlış bir beklenti." yorumunu yaptı.

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğunu savunan Nye, "Moskova’ya tavsiyem şu olurdu: Amerikan seçimlerinden uzak durun. Ortak düşmanlarla beraber mücadele edelim. İki ülkenin de çıkarına olan alanlarda beraber çalışalım." ifadelerini kullandı.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Kuyumcuya giren maskeli hırsız kameradaKuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada
Erzurum ve Ağrı kar yağışı nedeniyle beyaza büründüErzurum ve Ağrı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Joseph Nye Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.