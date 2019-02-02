JTI Genel Müdürü Karim Raydan, vefat etti

İSTANBUL (AA) - Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Raydan (51), evinin bulunduğu Kemer Country'deki havuzda rahatsızlandı.

Çağrılan ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Raydan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda Raydan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

Raydan'ın cenazesinin Lübnan'da defnedileceği belirtildi.

Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, evli ve iki çocuk babasıydı. Raydan, 24 Kasım 2015'te JTI Türkiye Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

