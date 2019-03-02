Juan Guaido: Askeri müdahale telefon edip çağrılabilen bir şey değil

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ülkenin resmi başkanlık konutu Quinta de Olivos'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Arjantin Dışişleri Bakanlığında basına açıklamalarda bulundu.

Guaido, Macri ve Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu ziyaretler, yalnızca Venezuela'daki hükümet gasbı hakkında konuşmak için değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin artırılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi içindir." şeklinde konuştu.

Çok sayıda Venezuelalıyı kabul ettiği için Arjantin'e teşekkür eden Guaido, "Bugün Venezuela ile Arjantin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu ilişki demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına dayanıyor. Artık içi para dolu bavullar, Venezuela'yı yıkan yolsuzluk geride kaldı. Artık sağlıklı ilişkiler kurma zamanı." ifadelerini kullandı.

Guaido, Venezuela'daki mücadelenin ideolojiler arasında değil, savaş ve barış, demokrasi ve diktatörlük arasında olduğunu söyledi.