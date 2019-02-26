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Juan Guaido, Gürcistan’a teşekkür etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Gürcistan’ın Brezilya Büyükelçisi David Solomonia ile bir araya geldi.

Juan Guaido, Gürcistan’a teşekkür etti

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Gürcistan’ın Brezilya Büyükelçisi David Solomonia ile bir araya geldi. Guaido, destekleri nedeniyle Gürcistan’a teşekkür etti.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’ın Brezilya Büyükelçisi David Solomonia’nın kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile bir araya geldiğini duyurdu. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen 11’inci Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen ikilinin Venezuela’daki siyasi ve ekonomik kriz hakkında görüştüğü açıklandı.
Açıklamada Guaido’nun, Solomonia’ya Venezuela halkının demokratik özlemlerini ve özgürlüğünü destekledikleri için Gürcistan hükümetine teşekkür ettiği bildirildi. Uluslararası camianın desteğiyle yaşanan krizin yakın zamanda çözüleceğini açıklayan Guaido, "Maduro rejiminin ülkede yaşadığı siyasi krizin demokratik bir geçiş sonucu sona ereceğine umut ediyorum" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Guaido’yu ’geçici devlet başkanı’ olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Juan Guaido, Gürcistan’a teşekkür etti

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