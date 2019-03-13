Juan Guaido sabotaj soruşturması ile karşı karşıya

Venezuela Başsavcısı Tarık Saab, Anasaya Mahkemesi’nden ülkenin elektrik sistemine sabotaj iddiasıyla muhalefet lideri Juan Guaido hakkında soruşturma açmasını istediğini söyledi. Venezuela’da ülkenin çoğu kesiminde Perşembe gününden beri elektrik kesintisi yaşanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, muhalefeti işaret ederek ülkenin elektrik sistemine ABD teknolojisi ile sabotaj yapıldığını söyledi. Maduro adaletin yerini bulacağını belirtti.

Venezuela Başsavcısı Saab ise, Guaid’nun bu saldırıların entelektüel yazarlarından biri olması suçlamasıyla soruşturulacağını söyledi. Venezuela Başsavcısı Tarık Saab’ın açıklaması, Devlet Başkanı Maduro’nun televizyondan yaptığı konuşmada "Adalet zamanı geldi. Adalet, Venezuela elektrik sistemine karşı yapılan saldırının arkasındaki kişinin peşini bırakmayacak” şeklindeki açıklamasından sonra geldi.

Diğer taraftan ABD’nin özel temsilcisi Elliott Abrams, fazla detay vermeden ABD’nin gelecek günlerde Venezuela’nın finans kuruluşlarına karşı önemli ilave yaptırımları uygulamaya hazırlandığını söyledi.

ABD daha önce, Maduro hükümetiyle bağlantılı olan firma ve kişilere, Venezuela’nın petrol ihracatını engelleyecek yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Ülkede hayatı felç eden, su dağıtım sistemini bozan, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ölümlere yol açan elektrik kesintisinden dolayı iktidar ve muhalefet birbirini suçluyor.

Devlet Başkanı Maduro, elektrik kesintisinin ABD tarafından ileri teknoloji kullanılarak elektronik siber saldırı neticesinde meydana geldiğini ileri sürüyor.

