Juan Guaido sokak gösterilerinde ısrarcı

Bu arada, Guaido'nun halkı sokağa çıkmaya cep telefonu mesajıyla çağırması dikkati çekti. Juan Guaido, mesajında, "Kardeşler, Özgürlük Operasyonu vakti geldi. Bütün Venezuela sokağa." dedi.

Orduyu ve halkı sokağa çağırmasını "Özgürlük Operasyonu" olarak niteleyen Guaido, hükümet değişimi gerçekleşene kadar sokak gösterilerinin süreceğini vurguladı.

Guaido, dün sabah saatlerinde halkı ve orduyu sokağa çağırmasının sonuç verdiğini belirterek, "Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak. Beni yakalamak istemedikleri sürece askeri darbe yapılmasının imkanı yoktur. Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, "Burası bizim topraklarımız, yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak." dedi.

Venezuela'da eski muhalif lider Leopoldo Lopez'in, Şili'nin Karakas'daki resmi konutundan İspanya Büyükelçiliği'ne gittiği belirtildi.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve İspanyol kökenli Leopoldo Lopez İspanya Büyükelçiliği'ne gittiler. Bu kişisel bir karardı, bizim büyükelçiliğimizde zaten misafirlerin olduğunu göz önüne aldılar." ifadelerini kullandı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla, halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

