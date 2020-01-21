Juan Guaido, Venezuela'dan nasıl çıktığını söylemedi

Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi "terörü destekleme" iddiasıyla hedef aldı.

Ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun, (ELN) konferansın da gerçekleştirildiği Bogota'daki General Santander Polis Okuluna (ELN) 17 Ocak 2019’da düzenlediği ve 23 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısına değinen Guaido, saldırıda ölen ve Kolombiya makamlarının ülkesinde terör eğitimi aldığını açıkladığı teröristten ötürü Venezuelalıların sorumluluk hissettiğini söyledi.

BOGOTA (AA) - Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Milletvekili Juan Guaido, ülke dışına çıkış yasağı bulunmasına karşın, ülkeden nasıl ayrıldığına ve nasıl döneceğine ilişkin detay vermedi.

Venezuela hükümetini "diktatörlük" olarak itham eden Guaido, "Bu sadece bir diktatörlük değil, ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen ya da yeniden silahlanan unsurlarının yanı sıra Lübnan Hizbullah’ını da koruyan ve finanse eden bir diktatörlüktür." ifadelerini kullandı.

- Ülkeden nasıl çıktığını söylemedi

Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Venezuela'dan nasıl çıktığının ve geri nasıl döneceğinin sorulması üzerine, detay vermek istemediğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro'nun ülkenin onun kontrolünde olduğuna yönelik ifadelerini hatırlatan Guaido, "O öyle söylüyor ama bakın ben buradayım işte." dedi.

Guaido ayrıca Kolombiya tarafından Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi olarak tanınacak AN Milletvekili Tomas Guanipa'yı temsilci olarak atadığını da duyurdu.

- Borrell ile görüşecek

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) ülke dışına çıkış yasağı koymasına rağmen 19 Ocak’ta Kolombiya’ya geçen Guaido, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek bu yılki zirvesine de katılacak.