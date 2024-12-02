Jude Law'ın kızı sınırları zorluyor! Davet tarzıyla adından söz ettirdi

Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law güzelliği ve cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa tül elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Iris Law, pazar günü Soho Mews House'da düzenlenen British Vogue'un Forces For Change partisinde cesur bir görüntü sergileyerek özgüvenini gözler önüne serdi.

24 yaşındaki model ve oyuncu, yıllık etkinlik için transparan bir elbise giyerek pek çok ünlü ismin arasında yer aldı.

Elbiseyle fiziğini sergileyen İris, tamamen şeffaf ön ve arka kısmı ile dikkatleri üzerine çekti. Elbisenin ortasında elmas şekilli bir parça ve kısa kollu detaylar vardı.



Model tarzını altın bilezikler ve altın bir kolye ile tamamladı.