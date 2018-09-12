Haber: Ertan KILIÇ/İSTANBUL DHA Ordu'da Judo Federasyonu antrenörünün değişik yıllarda 9 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İfadelere yansıyan ilk taciz olayının 1993 yılında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklanma talebi, atılı suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüpheye varılamadığı kanaatine varılarak mahkemece reddedilen antrenörle ilgili yargı süreci devam ediyor. Çocuklara yönelik cinsel istismarın adresi bu kez Ordu. İddialar ise çok vahim. Çünkü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi 30 yıllık milli judo antrenörü. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Lüksemburg, Ordu, İstanbul ve Adana'dan şikayet dilekçeleri geldi. Verilen ifadelerde ilk taciz olayının 1991-1993 yılları arasında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı yönünde. Tacize uğradıkları dönemde yaşları 12 ile 15 arasında değişen kız çocuklarının ifadelerinde anlattıkları ise taciz olayının ya müsabakaya gidiş dönüş sırasında otobüste yada tartı odasında yaşandığı yönünde. Tacize uğrayanlar ya judo sporunun doğasında bu olayların olduğunu düşündükleri için yada utandıkları için konuyu kimseye anlatamamışlar.

SALON DEĞİŞİNCE TACİZ OLAYI ORTAYA ÇIKTI

Taciz iddiası, Y.Ç. (55)'nin antrenörlük yaptığı 19 Eylül Stadyumu'nun altında bulunan judo salonunda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ilk olarak whatsap grubunda yazdığı bir yazı ile ortaya çıktı. Yazışmada benzer durumların daha önce de başka çocukların yaşadığını da anlatıyor. Hatta durumu bir kadın antrenörlerin de bildiğini belirtiyor. 15 yaşındaki kız çocuğu, yazışmada taciz olayını Sevda isimli antrenöre anlattıktan sonra hocaların toplantı yaptığını ifade ediyor.

2 SAYFALIK MEKTUPTA YAŞADIĞI TÜM OLAYLARI ANLATTI

İddiaların detayları ise, tacize uğrayan 15 yaşındaki çocuğun yaşadıklarından sonra salon değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Taciz olaylarından sonra salon değiştirmeye karar veren genç kız ve arkadaşı başka bir salona geçiyor. Kemal Top Judo salonunda yaşanan taciz olaylarını duyan eğitmenler konuyu soruyor ve bunu yazılı olarak kendilerine vermelerini istiyor. İki sayfalık bir mektup yazarak imzalayan 15 yaşındaki çocuk, yaşadığı cinsel taciz olaylarını tüm detaylarıyla anlatıyor.