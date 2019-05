Julia Biel, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Julia Biel, "PSM Caz Festivali" kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verdi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne alan İngiliz sanatçı, hem gitar ve piyano çaldı hem de şarkılarını seslendirdi.

Türkiye'deki ilk konserinde İngiliz şarkıcıya, davulda Callum Peter Green, gitarda Idris Rahmen ve Jonathan David Charles Gingell eşlik etti.

Konsere gelen müzikseverlere teşekkür eden Biel, festivalin bir parçası olarak şarkılarını seslendirmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

"The Wilderness" ile başlayan konserde "Say It Out Loud", "Nobody Loves You Like I Do", "There's No Me Without You", "Hymn To The Unknown" ve Türkiye'de en çok bilinen "Wasting Breath" gibi şarkılar çalındı ve söylendi.

BBC tarafından "Cazın Yükselen Yıldızı" ödülüne aday gösterilen Julia Biel, klasik caz, soul, psikedelik ve elektro-akustik şarkılarıyla tanınıyor.