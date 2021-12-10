Julian Assange: ABD, iade talebiyle İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı

ABD, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesi için İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Yüksek Mahkemesi, Assange'ın yargılanmak üzere ABD'ye iade edilebileceğine hükmetti. Ancak mahkemenin kararı hukuki sürecin noktalandığı anlamına gelmiyor.

ABD, 50 yaşındaki Avustralya doğumlu Assange'ı, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgeyi yayımlaması nedeniyle 18 farklı suçtan yargılamak istiyor.

Amerikalı yetkililer, WikiLeaks'in ifşaatların birçok kişinin yaşamını tehlikeye attığını savunuyor.

İngiltere'deki bir mahkeme 4 Ocak'ta, ABD hapishanelerinde intihar edebileceği gerekçesiyle, Assange'ın iade edilemeyeceğine hükmetmişti.

ABD bunun üzerine davayı Yüksek Mahkeme'ye götürmüştü.

'ABD güvence verdi'

Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Holroyde, ABD'nin Assange'ın gözaltı koşulları konusunda güvence verdiğini belirtti.

Holroyde; Assange'ın aralarında "casusluk yasasını ihlal etmek" ve "hükümete ait bilgisayarlara korsanlıkla sızmak için komplo kurmak" dahil çeşitli suçlardan yargılanması için iade edilmesine karar verdiklerini söyledi.

Assange'ın avukatlarının bu kararı da temyize götürmesi bekleniyor.

6 yıl Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, 2019'dan bu yana İngiltere'de cezaevinde.