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Julian Assange, ABD'ye iadesinin engellenmesi talebiyle İngiltere Temyiz Mahkemesi'ne başvuru hakkı kazandı

24.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karar, Assange'ın Temyiz Mahkemesi'ne dilekçe verebilmesi hakkına kavuşması ve iade sürecinin şimdilik durması anlamına geliyor. Ancak Temyiz Mahkemesi'nin Assange'ın itirazını görüşeceğinin garantisi yok.

Julian Assange, ABD'ye iadesinin engellenmesi talebiyle İngiltere Temyiz Mahkemesi'ne başvuru hakkı kazandı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'de, ABD'ye iadesinin engellenmesi talebiyle Temyiz Mahkemesi'ne başvuru yapma hakkı kazandı.

Bugünkü duruşmada Yüksek Mahkeme, ülkenin en üst mahkemesi olan Temyiz Mahkemesi'nin, Assange'ın itirazlarını değerlendirmek isteyebileceğine hükmetti.

Karar, Assange'ın Temyiz Mahkemesi'ne dilekçe verebilmesi hakkına kavuşması ve iade sürecinin şimdilik durması anlamına geliyor.

Ancak Temyiz Mahkemesi'nin Assange'ın itirazını görüşeceğinin garantisi yok.

Yüksek Mahkeme geçen Aralık'ta Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Mahkeme, ABD'nin Assange'ın gözaltı koşulları konusunda güvence verdiğini açıklamıştı.

18 ayrı suçlama

ABD 2010 ve 2011 binlerce gizli belgeyi yayımlaması nedeniyle Avustralya doğumlu 50 yaşındaki Assange'ı 18 farklı suçtan yargılamak istiyor.

Avukatları, Assange'ın ABD'de yargılanıp suçlu bulunması halinde, 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyor.

ABD yönetimi ise Asange'ın hapis cezasının muhtemelen en az 4, en fazla 6 yıl olacağını belirtiyor.

6 yıl Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, 2019'dan bu yana İngiltere'de cezaevinde.

WikiLeaks belgelerinde ABD askerlerinin Afganistan'da yüzlerce sivili nasıl öldürdüğü bilgileri yer alıyor. Bu olaylar daha önce kamuoyuna yansımamıştı.

Diğer belgeler de Irak'ın işgali sırasında 66 bin sivilin öldürüldüğünü ve Irak güçlerinin tutsaklara işkence yaptığını gösteriyor.

ABD WikiLeaks'in ifşaatlarının yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attığını savunuyor.

Julian Assange, ABD'ye iadesinin engellenmesi talebiyle İngiltere Temyiz Mahkemesi'ne başvuru hakkı kazandı

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